Tardelli: "Inter superiore alla Juve. Vorrei un calcio senza Var"

"L'Inter è superiore alla Juventus". All'indomani dello scontro diretto del Meazza, Marco Tardelli analizza la sfida tra i nerazzurri e i bianconeri. L'ex campione del mondo si sofferma sulle polemiche nate dopo l'assegnazione del calcio di rigore trasformato da Dybala. Mariani, arbitro della sfida, non aveva giudicato falloso l'intervento di Dumfries su Alex Sandro. Ma Guida, al Var, ha richiamatol'attenzione del direttore di gara, portandolo a modificare la decisione iniziale. "Bisognerebbe stare alla Var e capire come funziona. Se fosse una Var più uniforme sarebbe meglio. Non la ritengo necessaria perché non aiuta a far crescere gli arbitri e crea dubbi. Come c'erano prima i dubbi ci sono anche adesso, non è cambiato niente. In qualche caso può essere utile". Per Tardelli il match ha deluso le aspettative. "Non è stata una bella partita. La squadra nerazzurra è superiore alla Juventus. Ha un gioco che non riesce ad esprimere ancora come vuole Inzaghi. La Juve invece sta giocando molto in difesa, l'unica zona dove sono compatti e convinti di quello che fanno".