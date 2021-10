Serie A, tutte le probabili formazioni della 10ª giornata

Nemmeno il tempo di archiviare la nona giornata che la Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale. Ad aprire i giochi saranno i due match in programma oggi alle 18.30 tra Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana, tutte reduci da una sconfitta. Alle 20.45, invece, scende in campo il Milan che, al Meazza, ospita il Torino. I rossoneri di Stefano Pioli in caso di vittoria balzerebbero momentaneamente in vetta alla classifica. Ben tre le gare in programma domani alle 18.30: Juve-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona. Altrettante in calendario alle 20.45: la Roma fa visita al Cagliari mentre la Lazio, dopo il pesante ko per 4-1 contro l'Hellas, cerca il riscatto contro una Fiorentina rinfrancata dal 3-0 sui sardi. L'Inter, reduce dall'1-1 contro la Juve, vuole tornare a ingranare la marcia contro l'Empoli. A chiudere la 10ª giornata sarà il match del Maradona tra Napoli e Bologna in programma giovedì alle 20.45.