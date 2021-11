Roma-Milan, le pagelle: Pellegrini prova a reagire, Kjaer muro invalicabile

Roma, le pagelle dei giallorossi

Mourinho (all.) 5,5 Il risultato è meno pesante di quanto la diff erenza in campo mostri. Ma resta il rimpianto per il rigore, che a conti fatti è decisivo.

Rui Patricio 5 Sbaglia sul gol di Ibrahimovic, lasciando scoperto il palo di competenza per colpa di un passo verso l’altro lato. La solita grande parata arriva dopo, ma Ibra è in fuorigioco.

Karsdorp 5 Comincia molto bene aggredendo Theo ma l’episodio del primo gol, con l’ammonizione per il fallo su Leao, lo innervosisce. Di lì in poi ne azzecca poche, di scelte. Shomurodov (35’ st) sv

Mancini 5 Perde pericolosamente Leao, che grazia la Roma. Anche a Ibra concede quel metro che può distinguere il bene dal male. Nel finale si lancia all’assalto senza costrutto.