Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Sfida fatta di emozioni, ricordi, gol e punti pesanti. Ecco Napoli contro Lazio al Maradona nel giorno del ‘Diego Day’, un momento speciale per ricordare il mito. E Sarri, oggi allenatore della Lazio, torna per la seconda volta (la prima da tecnico della Juve) da avversario in quella che è stata la sua città per tre stagioni speciali. L’allenatore biancoceleste, come spesso accade nella settimana con l’appuntamento Europa League, non ha parlato alla vigilia di campionato. In conferenza si è presentato Cataldi: “Il Napoli è tosto e noi siamo ancora al 50-60% delle nostre possibilità. Serve uno step in più”. Spalletti promette battaglia e vuole punti per correre: “Contro la Lazio è una gara di livello, Sarri organizza bene il suo gioco”. Qualche numero. Il Napoli ha vinto ben 12 delle ultime 16 partite contro la Lazio in Serie A (1N, 3P); è lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti 34 sfide con i biancocelesti nel massimo campionato (9N, 13P).