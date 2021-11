Molestata in diretta tv, Greta Beccaglia si sfoga così su Instagram

Palpeggiata da un tifoso mentre sta raccogliendo interviste all'esterno dello stadio Castellani di Empoli dopo il derby con la Fiorentina. È la brutta serata vissuta da una giornalista di Toscana TV, Greta Beccaglia, che ha voluto raccontare la versione dei fatti sulle proprie Instagram Stories. “Abbiamo da poco terminato la diretta. Nel post-partita sono uscita dallo stadio per aspettare i tifosi (…). Purtroppo hanno iniziato a urlarmi cose non carine mentre io ero a lavoro, mentre io ero in diretta – ha raccontato la giornalista – e uno si è anche permesso di tirarmi uno schiaffo sul culo. Questa è una cosa inaccettabile, soprattutto nel 2021, quando una ragazza come me si fa un mazzo così per diventare giornalista, per raggiungere il suo obiettivo e queste persone non esistono”.