Diretta Milan-Napoli ore 20:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli cerca la vittoria contro il Napoli per non perdere contatto con l'Inter prima della classe: i rossoneri, a quattro punti dai nerazzurri, proveranno a sfruttare il fattore campo nella sfida di San Siro delle 20.45. Di contro, gli azzurri di Spalletti sono reduci da due sconfitte consecutive in casa e vogliono necessariamente invertire la rotta per rimettersi in gioco nella corsa scudetto e per tenere lontane le altre pretendenti (Roma su tutte) al quarto posto. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Parallelamente, Spalletti è imbattuto nelle otto sfide da allenatore con Stefano Pioli in Serie A: sei vittorie e due pareggi (incluso quello nell’ultimo incrocio datato febbraio 2019, Fiorentina-Inter 3-3); l'allenatore toscano è anche imbattuto nelle ultime 13 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan (10V, 3N).