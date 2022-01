Diretta Lazio-Empoli ore 14.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - La Lazio va alla ricerca della terza vittoria di fila, una cosa mai accaduta fin qui in stagione. All’Olimpico si apre il 2022 e arriva l’Empoli. La classifica dei biancocelesti parla chiaro: ottavo posto, un punto sotto Roma e Fiorentina, sette di ritardo dall’Atalanta che corre al quarto posto. Servono segnali importanti. Andreazzoli, dall’altra parte, è pronto a giocarsela: “Anche se in classifica siamo vicini alla Lazio, non ci possiamo ritenere di pari categoria. Ma per noi un simile aspetto potrebbe essere un vantaggio”. I numeri sorridono a Maurizio Sarri. La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l’ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021).