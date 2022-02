Sassuolo-Roma 2-2: Abraham sblocca, Cristante salva Mourinho nel recupero

SERIE A, LA CLASSIFICA

Abraham su rigore illude la Roma

Fuori Ibanez infortunato e Zaniolo squalificato, Mourinho inserisce Kumbulla in difesa e Felix in avanti al fianco di Abraham. In mezzo al campo torna dal 1' Pellegrini, con Mkhitaryan e Sergio Oliveira. Dall'altra parte, senza Scamacca e Raspadori, Dionisi si affida al tridente formato da Berardi, Defrel e Traore. Il Sassuolo parte forte e nei primi 10' schiaccia la Roma nella sua metà campo. Al 6' Berardi è pericoloso con una conclusione dal limite dell'area che Rui Patricio respinge. Con il passare dei minuti la pressione dei neroverdi si abbassa ed esce fuori la Roma. Pur senza brillare, la squadra di Mourinho si difende con ordine e al 14' va vicino al gol. Un assist in profondità di Abraham lancia Felix, che scatta davanti alla porta ma si fa ipnotizzare dall'uscita di Consigli. Con Sergio Oliveira vertice basso e Pellegrini più vicino alle punte, i giallorossi finiscono il primo tempo in crescendo. Alla mezzora Abraham sfiora la porta in scivolata su suggerimento di Pellegrini. L'attaccante inglese si dispera, ma nel finale di tempo porta la Roma in vantaggio. Su cross dalla sinistra di Vina, l'arbitro Guida assegna un calcio di rigore per il tocco di mano di Chiriches, che Abraham trasforma.

Cristante evita la sconfitta nel recupero

Il tempo di tornare in campo dopo l'intervallo e il Sassuolo pareggia. Su una discesa di Traore sulla sinistra, il cross deviato da Smalling trova impreparato Rui Patricio, che commette una fatale disattenzione. Dopo un momento di sbandamento, la Roma prova a rialzare la testa ma il Sassuolo è più reattivo. Frattesi spaventa Mourinho con un diagonale che finisce fuori di poco da buona posizione. Il tecnico portoghese non è soddisfatto e cambia inserendo Shomurodov e Cristante al posto di Felix e Sergio Oliveira. La Roma però non si accende e al 28' la squadra di Dionisi passa in vantaggio. L'errore in marcatura di Karsdorp permette a Traore superare Rui Patricio per il 2-1 neroverde. Mourinho si sbraccia in panchina e toglie Mancini e Vina per Maitland-Niles e Veretout. L'espulsione di Ferrari al 33' per doppia ammonizione costringe il Sassuolo a rivoluzionare la difesa, mentre la Roma spinge con più convinzione trovando il pareggio in pieno recupero con un colpo di testa di Cristante.

