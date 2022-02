Sassuolo-Roma 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

REGGIO EMILIA - La Roma agguanta il pareggio in extremis in casa del Sassuolo. Passano in vantaggio i giallorossi, con Abraham a mettere la firma anche al Mapei Stadium su rigore. Poi nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato grazie all'autorete di Smalling e alla marcatura di Traore prima del 2-2 firmato da Cristante nel recupero.