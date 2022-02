Probabili formazioni Venezia-Genoa: aggiornamenti

VENEZIA - Nel Venezia, Zanetti punta su Ullmann terzino sinistro. Nani dal primo minuto, Mateju andrà in panchina. Nel Genoa Blessin valuta un paio di moduli: non si esclude la coesistenza in attacco tra Piccoli e Destro. Nuovo infortunio (lesione muscolare) per Criscito. Il capitano rossoblù salta la gara di oggi e probabilmente anche quella di venerdì con l’Inter.