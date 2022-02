Probabili formazioni Udinese-Lazio: aggiornamenti

UDINE - Nell'Udinese Udogie recupera, ma per la panchina: è pronto Soppy. Pure Zeegelaar non è al top, alle prese con un risentimento muscolare. Nessun problema invece per Deulofeu. Nella Lazio, Pedro potrebbe tornare a muoversi da falso centravanti. Out Immobile, Acerbi e Lazzari, Sarri ha Luis Alberto e Leiva squalificati.