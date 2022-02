Moviola Juve-Torino: gara corretta, solo una svista per Massa

Arbitro Massa: voto 6

Il derby è meno spigoloso del previsto per Massa: a venti minuti dalla fine arriva il primo giallo della partita, per punire gli strali di Cuadrado che lamenta una gomitata (fortuita) di Belotti. Lukic trattiene Arthur: ammonizione ineccepibile nel finale di una partita corretta, stessa dinamica tra Mandragora e Zakaria col torinista sanzionato. Perfetta la lettura, all’inizio, sul contatto al limite dell’area bianconera tra De Ligt (che va sul pallone) e lo stesso Belotti. L’olandese della Juve sblocca il risultato ed è tutto regolare anche se il difensore frana involontariamente addosso a Vlahovic che poi trascina a terra Vojvoda. Piccola svista a metà primo tempo: dopo la respinta di Milinkovic sul tiro di Dybala, il gioco andrebbe fermato perché lo spagnolo intercetta il pallone col braccio largo. Per il resto, rischiano l’ammonizione Pobega, che interviene dritto su Locatelli – prendendosi una ramanzina arbitrale – e Belotti che ferma la ripartenza di Cuadrado.