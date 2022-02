Serie A, tutte le probabili formazioni della 26ª giornata

Dopo il pareggio per 1-1 nel derby della Mole tra Juve e Torino, prosegue la 26ª giornata di Serie A. Si riparte con Sampdoria-Empoli, in programma alle 15 allo stadio Luigi Ferrarisi. Poi in campo la Roma di José Mourinho, che ospita l'Hellas Verona allo stadio Olimpico alle 18. Infine in serata va in scena il Milan capolista, in trasferta contro la Salernitana con il debutto in panchina di Nicola. Poi domenica il lunch match di giornata mette di fronte Fiorentina e Atalanta, mentre alle 15 va in scena la sfida salvezza Venezia-Genoa. Alle 18 l'Inter, reduce dal ko per 2-0 contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League, cerca il riscatto contro il Sassuolo per tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e il pareggio al Maradona contro il Napoli negli ultimi due turni. In serata alla Dacia Arena l'Udinese ospita la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri vorrà riscattare il ko contro il Porto in Europa League. La 26ª giornata di Serie A si chiuderà poi con due sfide in programma lunedì: Cagliari-Napoli (19) e Bologna-Spezia (21).