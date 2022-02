Lega Serie A: "Capienza al 75% applicabile a tutti gli stadi"

MILANO - I numeri decrescenti della curva pandemica in Italia stanno portando a nuovi aggiornamenti sulle norme di contrasto al Covid-19. Per questo, la Lega di Serie A ha fornito un chiarimento interpretativo in merito alla capienza sugli impianti sportivi, alla luce della legge 18 del 18 febbraio, numero 11. Attraverso un comunicato, l'organo di rappresentanza del massimo campionato italiano ha specificato: "Una lettura sistematica delle norme e in particolare la disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di super green-pass, porta pacificamente a sostenere che la norma di cui alla legge del 18 febbraio 2022 n.11, la quale testualmente prevede che 'in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore a 75%', deve interpretarsi nel senso che la capienza consentita del 75% possa applicarsi a tutti gli stadi in qualunque zona situati". Il tutto, chiarisce ancora la Lega: "Sul presupposto che l'accesso allo stadio è consentito con il solo super green-pass".