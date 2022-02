Salernitana-Milan 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

SALERNO - Buona la prima per Davide Nicola sulla panchina della Salernitana: i granta fermano sul pari la capolista Milan. I rossoneri passano subito in vantaggio con Messias, ma i padroni di casa chiudono il primo tempo in parità grazie a Bonazzoli. Altro botta e risposta nella ripresa: granata avanti con Djuric, subito raggiunto da Rebic.