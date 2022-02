Serie A, tutte le probabili formazioni della 27ª giornata

Archiviate le sfide di Champions ed Europa League, si torna in campo con la Serie A già stasera con i due anticipi della 27ª giornata. Ad aprire il turno sarà il Milan che, alle 18.45, ospita al Meazza l'Udinese. In serata, ore 21, sarà invece la volta dell'Inter, chiamata a rispondere presente e tornare al successo dopo i due ko contro Milan e Sassuolo e, in mezzo, il pareggio del Maradona contro il Napoli. Sabato alle 15 la Salernitana, reduce da tre pareggi consecutivi, ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, tornato alla vittoria contro lo Spezia. Alle 18 al Castellani l'Empoli ospita la Juve, con i bianconeri che vogliono i tre punti dopo i due pareggi, entrambi per 1-1, contro Atalanta e Torino. In serata Sassuolo-Fiorentina. Il lunch match di giornata mette di fronte Torino e Cagliari, mentre alle 15 il Verona sfida il Venezia. Alle 18 Spezia-Roma, mentre in serata big match all'Olimpico tra Lazio e Napoli, con entrambe le formazioni che vorranno rialzarsi subito dopo l'eliminazione dall'Europa League. Chiuso il turno Atalanta-Sampdoria in programma lunedì alle 20.45.