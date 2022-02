Diretta Salernitana-Bologna ore 15.05: formazioni ufficiali e come vederla in tv e in streaming

SALERNO - Dopo aver bagnato l'esordio con il pari strappato alla capolista Milan, Davide Nicola va a caccia della prima vittoria sulla panchina della Salernitana e lo fa di nuovo all' Arechi dove oggi (sabato 26 febbraio) arriva invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce dal successo casalingo sullo Spezia e ora nel limbo di metà classifica. Ben più bisognosi di punti i granata , ultimi della classe a -3 dal Genoa (che nell'anticipo ha fermato l' Inter sullo 0-0) ma ancora vivi e decisi a lottare per la salvezza.

Come vedere Salernitana-Bologna in tv e in streaming

Salernitana-Bologna, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15.05 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

Salernitana-Bologna: le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson; Verdi, Kastanos, Ribery; Djuric. All. Nicola

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

GUARDALINEE: Bercigli e Berti

IV UOMO: Di Martino

VAR: Orsato

AVAR: Giallatini

