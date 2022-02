Sassuolo-Fiorentina 2-1: Defrel al 94' rovina il primo gol di Cabral

REGGIO EMILIA - Si decide all'ultima azione Sassuolo-Fiorentina con il gol di Defrel al 94' che rovina la gioia per il primo centro viola di Cabral . Partita divertente che nel finale si accende grazie ai cambi di Italiano e Dionisi. I neroverdi nel primo tempo passano in vantaggio con Traorè (seconda rete in tre gare), ma nella ripresa, nonostante il rosso a Bonaventura e la superiorità numerica, si fanno pareggiare all'88' dall'ex punta del Basilea. A pochissimi secondi dalla fine ci pensa Defrel di testa a regalare al Sassuolo la vittoria, decisiva per salire a 36 punti in classifica. La Fiorentina invece resta ferma a 42 dietro alla Lazio.

Altra magia di Traorè

La Fiorentina lancia dal primo minuto la velocità di Ikoné nel tridente con Piatek e Sottil, ma Italiano subisce il periodo di forma magico che sta vivendo Traorè che al 19' scatta sulla fascia, punta e dribbla Odriozola e Martinez Quarta e davanti a Dragowski piazza all'angolino l'1-0. Giocata super che porta il Sassuolo al comando e che scuote la Viola, sempre però imprecisa negli ultimi metri. Vanno molto più vicino al gol Raspadori e ancora Traoré, che centra di testa la traversa. Sul finire di un primo tempo sicuramente divertente ci pensa Consigli a murare Ikoné e a proteggere il vantaggio.

Rosso a Bonaventura. Pari Cabral, Defrel-gol al 94'

Nella ripresa non si modificano ritmo e intensità e la partita resta piacevole, Italiano però ha bisogno di nuova fantasia e così si gioca il cambio triplo: entrano Cabral, Saponara e Bonaventura e la Fiorentina schiaccia il Sassuolo nella sua metà campo, premendo e dominando, ma senza creare grandi palle-gol. Dionisi toglie il migliore dei suoi, Traorè, per Henrique, poi rinuncia anche a Scamacca per inserire Defrel. Biraghi si fa minaccioso con un paio di punizioni, ma è Bonaventura a dare una svolta negativa alla gara della Fiorentina: all'80' si fa prima ammonire e poi per proteste espellere, lasciando i suoi in dieci. Nonostante l'inferiorità, la squadra di Italiano con i nuovi innesti la riprende all'88': Saponara conquista il fondo, cross basso sul quale si fionda Cabral che in scivolata spinge dentro. Primo gol viola per l'ex Basilea e 1-1. Sembra chiusa ma all'ultimo affondo, al 94', Berardi pesca in area Defrel che di testa firma il 2-1 finale sul filo del rasoio. Festa neroverde al Mapei.