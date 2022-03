Diretta Inter-Salernitana ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - L'Inter ospita la Salernitana per la 28esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vengono dal pareggio contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia, sono terzi in classifica in campionato con 55 punti, dietro Napoli e Milan, ma con una partita in meno e vogliono tornare a vincere dopo un mese di digiuno. La Salernitana è ultima in graduatoria e viene da 4 pareggi consecutivi.