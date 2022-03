Diretta Cagliari-Lazio ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

CAGLIARI - La rincorsa all’Europa passa dalla Sardegna, per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico è imbattuto in trasferta da tre partite, ma viene dalla dolorosa sconfitta contro il Napoli che ha spento i sogni per la Champions. Il Cagliari è avversario ostico. La squadra di Mazzarri è una delle squadre più in forma del campionato: nel 2022 totalizzati 15 punti, meglio hanno fatto soltanto Napoli (18), Verona e Juventus (16). I sardi vengono da un pareggio interno con il Napoli e dal colpo piazzato in trasferta a Torino. Mazzarri ci crede: “Abbiamo fatto partite al 120% perché contro squadre di grande calibro il 100% non basta. Siamo chiamati a fare sempre qualcosa in più sul piano dell’intensità, dell’agonismo e dell’attenzione tattica”.