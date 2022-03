Diretta Roma-Atalanta ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Ha il sapore dell'ultima occasione per la Roma, la sfida di oggi pomeriggio, allo Stadio Olimpico, contro l'Atalanta di Gasperini. Vincendo nel match delle 18, i ragazzi di Mourinho aggancerebbero al quinto posto proprio i nerazzurri, che però devono recuperare ancora una gara. Sbagliare, per Pellegrini, Abraham e compagni, non è più possibile ormai. Fa ben sperare a Trigoria la gara dell'andata, il 18 dicembre scorso, quando si è vista la miglior Roma di Mourinho, capace di annientare l'Atalanta a Bergamo con una prestazione super, chiusa con il successo per 4-1. I giallorossi vengono da una striscia di 6 gare senza sconfitte in campionato, i nerazzurri sono invece reduci da due vittorie rotonde: 3-0 all'Olympiacos in Europa League e 4-0 alla Sampdoria in campionato.