Serie A, tutte le probabili formazioni della 28ª giornata

ROMA - Dopo il successo dell'Inter, che ha sconfitto nettamente la Salernitana, riparte oggi la 28esima giornata di serie A. Si parte alle ore 15 con la sida tra Udinese e Sampdoria. Alle 18 è in programma il big match tra Roma e Atalanta, che infiammerà lo stadio Olimpico. In serata la Lazio cerca riscatto sul campo del Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. Il lunch match della domenica metterà di fronte Genoa ed Empoli. Alle ore 15 tre gare: Fiorentina-Verona, Bologna-Torino e Venezia-Sassuolo. La Juventus, alle ore 18, ospiterà lo Spezia, mentre il piatto forte della giornata andrà in scena alle ore 20.45, quando al Diego Armando Maradona si affronteranno Napoli e Milan.