Diretta Juve-Spezia ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Consolidare il quarto posto allungando su Atalanta e Roma ma anche recuperare punti ad almeno una tra Napoli e Milan (che ora sono a -1 dalla capolista Inter e si scontreranno subito dopo al 'Maradona' nell'ultimo posticipo della 28ª giornata di Serie A) per continuare a inseguire il sogno Scudetto. Questo il duplice obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, che è reduce da 13 risultati utili consecutivi in campionato e oggi (domenica 6 marzi, ore 18) ospiterà lo Spezia allo Stadium e dovrà fare a meno di nove assenti (out Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Chiesa, De Sciglio, Dybala, Kaio Jorge, McKennie e Zakaria). Diversi indisponibili sull'altro fronte anche per Thiago Motta (squalificati Amian e Kiwior mentre restano in infermeria Colley, Nzola, Sala e Sena), che proverà a ripartire dopo i tre ko di fila incassati con Fiorentina, Bologna e Roma.