Serie A, tutte le probabili formazioni della 29ª giornata

Archiviati gli impegni delle coppe europee, si torna in campo per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Doppia sfida importantissima in chiave salvezza sabato alle 15, quando la Salernitata ospiterà il Sassuolo e lo Spezia riceverà al Picco il Cagliari in uno scontro diretto che potrebbe dire tanto sugli obiettivi stagionali di entrambe le formazioni. Alle 18 la Juve, reduce da ben 14 risultati utili consecutivi in campione e impegnata mercoledì prossimo nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villerreal, farà visita alla Sampdoria, mentre in serata al Meazza il Milan capolista sfida l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il lunch match di giornata mette di fronte Fiorentina e Bologna. Alle 15, invece, il Napoli è chiamato a rialzare la testa dopo il ko nello scontro diretto contro il Milan nella gara a Verona contro l'Hellas. Alle 18 Atalanta-Genoa e Udinese-Roma - i giallorossi sono reduci dalla vittoria per 1-0 in Olanda contro il Vitesse nell'andata degli ottavi di Conference League -, mentre in serata l'Inter, frescia di eliminazione dalla Champions League nonostante la prestigiosissima vittoria ad Anfield contro il Liverpool (1-0), affronta il Torino. Chiude il programma del 29° turno il match in programma lunedì alle 20.45 tra Lazio e Venezia.