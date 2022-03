Juve, l'assente questa voce

Dybala che insegue il rinnovo ha appena ottenuto un anno in più. Gliel’ha accordato ieri pomeriggio Allegri spiegando che «Paulo è un uomo di 29 anni, un professionista che si trova nella fase in cui deve discutere il contratto e a ventinove anni non ha bisogno di nessuno». Ha poi aggiunto che in situazioni del genere «si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Dire che ha bisogno di qualcuno è un’offesa nei suoi confronti. Ora deve pensare a recuperare». E infine: «Io ho bisogno di Paulo, la squadra ha bisogno di lui, ci dà qualità. Speriamo di averlo mercoledì».

Max, abituato a non piangersi addosso, è tutto preso da altri pensieri, da altri numeri, tutte sottrazioni, per questo ha trascurato il fatto che l’argentino i ventinove li compirà tra otto mesi e in otto mesi nasce un bambino un filo prematuro, ma si completa anche un trasloco particolarmente impegnativo. Anch’io sono facile alle distrazioni: fatico a ricordare una Juve messa peggio in termini di assenze, di risorse effettive. Chiellini, Bonucci, McKennie, Zakaria, Dybala, Chiesa e Kaio Jorge sono - chi più, chi meno - infortunati; Bernardeschi sconta oggi la giornata di squalifica e De Sciglio, che dai più viene considerato impiegabile, è ancora alle prese con un’infiammazione al ginocchio, effetto della botta ricevuta da Frattesi nella gara col Sassuolo.