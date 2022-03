Diretta Milan-Empoli ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Una vittoria per conservare la vetta davanti ai 'cugini' dell'Inter (lontani due punti ma con una partita giocata in meno) e sul Napoli lasciato a -3 dopo il successo nello scontro diretto della settimana scorsa allo stadio 'Maradona'. Questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli, che ospiterà oggi l'Empoli a San Siro nell'anticipo serale della 29ª giornata di Serie A. "Napoli non era l'ultimo gradino - ha detto alla vigilia della sfida contro i toscani il tecnico rossonero, per l'occasione orfano dello squalificato Theo Hernandez -, dobbiamo rimanere attaccati al presente e alla quotidianità. Ho visto una squadra concentrata che si è preparata molto bene".