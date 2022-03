Salernitana-Sassuolo 2-2: Djuric decisivo, Consigli nega la vittoria a Nicola

ROMA - Un pari che dimostra quanto questa nuova Salernitana possa giocarsela in Serie A, ma anche un pari che purtroppo pesa tantissimo e trattiene sempre più giù i granata in classifica, vedendo allontanarsi di un'altra giornata la possibilità già scarsa di salvarsi. Col Sassuolo una grande dimostrazione di carattere, anche nelle difficoltà evidenti di fronte a una squadra organizzata e forte offensivamente, e un'impresa sfiorata in rimonta negata solo da un Consigli prima impacciato nel concedere l'1-0 a Bonazzoli e poi strepitoso nel negargli il possibile 3-2 nel recupero. Quota 40 raggiunta per i neroverdi, sale a 16 la squadra di Nicola sempre ultima.

Bonazzoli illude, Scamacca e Traore ribaltano tutto Salernitana aggressiva - Berardi subito fermato con le maniere forti - e premiata dopo pochi minuti: pressing alto sull'uscita palla al piede del Sassuolo, errore di Frattesi che aspetta troppo il passaggio di Muldur e Verdi ne approfitta, folata fino in area e tacco per Ruggeri a evitare il ritorno disperato proprio di Frattesi, cross e il colpo di testa di Djuric è velenoso, Consigli non blocca e Bonazzoli è rapace a punire la leggerezza del portiere che invece di mettere in corner tiene in gioco un pallone fatale. Vantaggio che galvanizza l'Arechi, Berardi si becca un giallo e Kastanos insacca anche il raddoppio ma in evidente posizione di offside, ma la fragilità difensiva dei granata di Nicola è l'altra, sofferta faccia della medaglia: i neroverdi trovano senza troppe difficoltà al 20' il gol del pari con il colpo di testa di un liberissimo Scamacca, alla fine di una connection Berardi-Traore che darà il suo meglio alla mezz'ora, danzando in area tra Coulibaly e Veseli e infilando il raddoppio. Partita ribaltata, con Nicola costretto a rinunciare a Ederson infortunato, dentro Radovanovic che di testa nel finale non va lontano dal pari, dopo il tris Sassuolo di Traore annullato per fuorigioco e Verdi che si dispera per non aver ricevuto un facile assist in area da Kastanos.