Serie A, gli arbitri: Sassuolo-Spezia a Volpi. Genoa-Torino a Mariani

ROMA - Ufficializzati dall'AIA i direttori di gara dei due anticipi della 30ª giornata di serie A, che andranno in scena venerdì sera. Per Sassuolo-Spezia (ore 18.45) è stato designato Volpi di Arezzo, mentre per Genoa-Torino (ore 21) c'è Mariani di Aprilia.