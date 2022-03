Serie A e nuovi valori di mercato: c'è un cambio clamoroso in vetta!

Non ha solo conquistato i tifosi della Juventus, Dusan Vlahovic si è ormai preso anche tutta la Serie A. A certificarlo è Transfermarkt, che ha calcolato i nuovi valori di mercato del massimo campionato: si tratta solo di un aggiornamento parziale - come chiarisce il portale - figlio delle operazioni del mercato invernale e del trend dei primi mesi del 2022, ma tanto basta a dare un vero scossone. Il trasferimento del talento alla Juve, che ha già assicurato 4 reti e un assist ad Allegri, ha ribaltato la vetta dei calciatori più preziosi del campionato, primato sottratto dal centravanti serbo all'interista Lautaro Martínez al primo ribasso di valore in carriera (eccetto il taglio dovuto agli effetti del Covid). L'ex Fiorentina ha visto crescere il proprio "bottino" di 15 milioni di euro fino a un totale di 85, guadagnando un discreto margine sull'argentino (70 milioni, -10), raggiunto anche da Matthijs De Ligt (+5).