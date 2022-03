ROMA - Roma e Lazio per la pace. Alle 11 di domani, ai Musei Capitolini, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i capitani delle squadre di Roma e Lazio, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, presenteranno un'iniziativa simbolica di pace in vista del derby di domenica prossima. I due capitani, grandi amici fuori dal campo, saranno ospiti del sindaco per sottolineare l'importanza della sportività dentro e fori dal terreno di gioco.