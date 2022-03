Serie A, tutte le probabili formazioni della 30ª giornata

La Serie A torna in campo già stasera con gli anticipi della 30ª giornata. Si parte subito alle 18.45 con il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spezia mentre in serata il Genoa, reduce da sette pareggi consecutivi, ospita un Torino inferocito per l'1-1 e il mancato rigore su Belotti contro l'Inter. Sabato alle 15 il Napoli ospita l'Udinese, mentre la squadra di Inzaghi, in crisi di risultati, è chiamata a rispondere presente al Meazza contro la Fiorentina. In serata sarà la volta del Milan capolista, in campo a Cagliari contro la formazione di Walter Mazzarri. Il lunch match di giornata sarà quello tra Venezia e Sampdoria, mentre sono due le sfide delle 15: Empoli-Verona e Juve-Salernitana. Alle 18 riflettori puntati sullo stadio Olimpico per il derby della Capitale tra Roma e Lazio. I giallorossi di José Mourinho in settimana hanno conquistato il pass per i quarti di finale di Conference League mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri sono reduci dai successi contro Cagliari (3-0) e Venezia (1-0). Chiude il 30° turno del campionato di Serie A il match del Dall'Ara tra Bologna e Atalanta.