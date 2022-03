Genoa-Torino 1-0: decide Portanova, rosso a Ostigard

GENOVA - Dopo 187 giorni dall'ultima vittoria (il 12 settembre contro il Cagliari) e 7 pareggi consecutivi il Genoa torna al successo, il secondo di tutto il campionato, grazie all' 1-0 sul Torino . Decide il primo gol in Serie A di Portanova che basta ai rossoblù nonostante l'inferiorità numerica dal 24' per il rosso (doppio giallo) a Ostigard. Con questi tre punti la squadra di Blessin aggancia il Venezia a 22, con il Cagliari quartultimo a 25, tornando seriamente in corsa per la salvezza. Per il Toro invece una serata storta, e la vittoria manca dal 15 gennaio.

Gol di Portanova, rosso a Ostigard

L'iniziale equilibrio viene rotto al 14' dal primo gol in Serie A di Portanova: Frendrup ruba palla e va al cross, Berisha buca l'uscita alta e la carambola su Izzo favorisce il centrocampista rossoblù che senza portiere spinge dentro. Il Genoa rompe il digiuno di gol che durava da tre partite. I piani però si complicano quando al 24' Ostigard si fa espellere per due falli molto simili da doppio giallo commessi prima su Pobega e poi su izzo, anche se sul secondo intervento non c'è contatto. Bani per Amiri è la mossa di Blessin, che tira un sospiro di sollievo sulla traversa scheggiata di testa da Vojvoda. Il Torino preme ma non sfonda, all'intervallo è 1-0.

Torino assente, festa Genoa

Ad inzio ripresa Blessin lascia negli spogliatoi Destro e inserisce Hefti, mettendosi senza punte. Con il match del Toro che non decolla, Juric opta per Brekalo e Ansaldi (fuori Mandragora e Vojvoda), contromossa Genoa con Yeboah e Galdames. I granata mantengono un possesso palla sterile che non rompe le linee rossoblù, nonostante la superiorità numerica, mancano la solita intensità della squadra di Juric e le idee. Neppure gli ingressi di Zaza e Buongiorno cambiano le cose, Belotti è contenuto, arriva solo un tiro di Singo fuori dallo specchio. Troppo poco per sperare nel pareggio e per mettere in difficoltà il Genoa, che strappa una vittoria importantissima.