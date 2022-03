Roma-Lazio, massima allerta: allarme ultras da Sofia

ROMA - Roma è pronta per il derby. Massima allerta, come in ogni stracittadina, da parte della Prefettura e delle Forze dell’Ordine per il monitoraggio costante delle due tifoserie nel pre e nel post partita. Romanisti e laziali naturalmente come accade in tutti i derby avranno diversi punti di ritrovo: i giallorossi lato Ponte della Musica, i biancocelesti invece Ponte Milvio, con ponte Duca d’Aosta a fare da confine. Monitorate con grande attenzione le zone di piazza Mancini e Corso Francia, tra i punti di raccolta delle tifoserie e che potrebbero essere luoghi di contatto o di sfottò che potrebbero innescare scintille. Come ieri inizialmente sembrava la distruzione della targa intitolata a Dino Viola nel piazzale davanti al centro sportivo della Roma: lo stesso club giallorosso ha invece spiegato che si è trattato di una distrazione da parte di un automobilista.