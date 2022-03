Serie A, corsa scudetto: il calendario di Milan, Napoli, Inter e Juve

ROMA - Quello 2021-22 è un campionato di Serie A avvincente, aperto a ogni soluzione, con ancora quattro formazioni in lotta per vincere lo scudetto. A otto turni dalla conclusione comanda il Milan di Stefano Pioli, 66 punti, reduce dall'importantissima vittoria di misura contro il Cagliari di Mazzarri. I rossoneri sono tallonati dal Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti che al momento è tre lunghezze dietro e che nell'ultimo turno ha mostrato tutto il proprio carattere superando in rimonta al Maradona l'Udinese (2-1). Segue l'Inter a quota 60. I campioni d'Italia in carica stanno vivendo un periodo complicato e hanno conquistato solo sette punti nelle ultime sette giornate. Il pari interno contro la Fiorentina ha certificato le difficoltà dei nerazzurri che, però, devono ancora recuperare il match del Dall'Ara contro il Bologna. Chiude il quartetto in lizza per la vittoria finale la Juve. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo una partenza con il freno a mano tirato, ha conquistato 16 risultati utili consecutivi e ora conta solo sette punti di distacco dalla capolista. Alla ripresa c'è il derby d'Italia contro l'Inter, una sfida che potrebbe dirla lunga sui sogni tricolori di entrambe le formazioni. Ecco il calendario, giornata per giornata, delle quattro formazioni in corsa per la vittoria dello scudetto.