Acquafresca: "Osimhen? Migliora ogni giorno di più: merito di Spalletti"

ROMA - A 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore di Atalanta, Cagliari e Bologna , Robert Acquafresca." Italia contro Macedonia? Spero che ci siano margni per vincere. Ricordiamoci che abbiamo vinto l'Europeo, e come tradizione insegna è giusto che noi lottiamo per vincere sempre, non voglio pensare ad un altro mondiale senza Italia. Di Lorenzo out? Le alternative le abbiamo. Capita in un momento importante ma la Nazionale è preparata, siamo nel momento della stagione dove un'atleta sta meglio fisicamente. Verrà sostituito bene".

Senza Di Lorenzo, il Napoli perde una certezza

"Di Lorenzo si sa, è molto importante, l'ha dimostrato in campo. Viene a mancare una certezza in un Napoli che lotta per lo scudetto. Come per l'Italia, il Napoli sta lottando per qualcosa di importante e chiunque lo sostituisca farà bene. L'Atalanta è in un momento difficile, è innegabile, penso anche che qualche episodio non gli sia girato a favore. Aspettiamo a fargli il funerale, va vista alla fine. Comunque vada c'è da dire che Gasperini e i giocatori hanno fatto miracoli e ci hanno abituato bene".

Il Cagliari si può salvare

"Vedendo le difficoltà del Venezia penso che il Cagliari abbia tutte le carte in regola per salvarsi. Non voglio pensare che non si possa salvare anche visto il calendario. Vedo anche Venezia, Sampdoria e Spezia nella bagarre della lotta salvezza".

Osimhen è cresciuto grazie a Spalletti

"Osimhen è in crescita costante. È migliorato anche nel raccordo tra centrocampo e attacco: fa bene le sponde e fa salire la squadra. Tanto merito va dato anche a Spalletti. Non penso che il Napoli abbia bisogno di vendere. Osimhen è ancora giovane, l'ha forgiato Spalletti ed ora ha tirato fuori tutte le sue qualità. Questo però è un discorso che vedrà la società, anche perché ora rende molto sotto l'aspetto realizzativo, ma anche sotto l'aspetto di possesso e non possesso. Spalletti sa bene che cos'ha in mano".

Mertens? E' importante che rimanga

"Le dichiarazioni di Mertens sono chiare, non vuole andare via da Napoli. Anche qui sono cose tra giocatore e società. Se lui è d'accordo a ricoprire anche una figura non di primissimo piano ovviamente sì".

Immobile bomber della Nazionale

"Immobile è stato ingiustamente criticato. Ormai da 10 anni va spesso in doppia cifra, e fa anche 20 e passa gol all'anno. Dobbiamo tenercelo stretto".

Belotti? Al Milan con Pioli

"Penso che tutti i tifosi vogliamno ancora vedere in granat Belotti. Credo che ci sia uno spiraglio che lui rimanga. Al Milan lo vedrei bene, perché conosco bene Pioli e so che potrebbe fargli bene. Però penso che anche lo stesso Andrea non abbia ancora preso decisioni sul futuro al Torino".