Ecco il "Mundialito" della Serie A: finali negli Usa o negli Emirati

La sconfitta con la Macedonia del Nord di ieri brucia ancora ma il calcio non si può fermare per questo anzi c'è da pensare al calendario della prossima stagione che comunque sarà molto diverso da come siamo abituati. Infatti il mondiale in Qatar si giocherà tra novembre e dicembre e fermerà per forza di cose tutti i massimi campionati tra cui anche la serie A. Per questo però c'è da trovare un modo per non stoppare del tutto l'attività delle varie società di Serie A e dei calciatori che non saranno selezionati dalle rispettive nazionali e tenerli così impegnati durante quesata particolare sosta di ben 53 giorni. L’Ad Luigi De Siervo e l’head of competitions, Andrea Butti, sono stati di recente in Florida, ad Orlando, dove si vorrebbe fare disputare tutte le gare del cosiddetto “Mundialito” della Serie A. Un torneo con la partecipazione di tutti i club del campionato per promuovere la competizione all’estero e dare una spinta ai futuri diritti tv internazionali. Secondo quanto riportato da Repubblica, c'è il via libera per quanto riguarda logistica e organizzazione ma ci sono problemi con il finanziamento, perché bisognerebbe portare 1200 persone oltre Oceano, e il costo dell’operazione sarebbe particolarmente alto