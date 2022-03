Mihajlovic e la sua battaglia: la Serie A e il calcio si stringono al tecnico

La Serie A con Sinisa

Non sono mancati i messaggi di incoraggiamento e supporto all'ex allenatore del Milan, a partire dai rossoneri che via Twitter hanno scritto: "Ti siamo vicini in questo momento delicato, forza Sinisa!". A fare eco al Milan la Roma con "Forza Sinisa!", il Napoli e l'Inter all'unisono "Forza mister siamo con te!", il Torino del presidente Urbano Cairo che scrive "Caro Sinisa, ti pensiamo e ti siamo vicini con grande affetto. Un abbraccio forte". Non poteva mancare la Lazio che ha un legame particolare con l'allenatore serbo: "Sinisa, non mollare mai.Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia".