Serie A, gli arbitri: Juve-Inter a Irrati, Di Bello dirige Atalanta-Napoli

ROMA - Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali dal designatore Gianluca Rocchi per la 31ª giornata di Serie A in programma tra sabato e lunedì. Per il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter è stato scelto Massimiliano Irrati, con Mazzoleni al Var. Atalanta-Napoli sarà invece diretta da Di Bello.