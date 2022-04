Diretta Salernitana-Torino ore 20:45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

SALERNO - La Salernitana, reduce da tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, ospita il Torino, per provare a credere ancora alla salvezza. I granata non vincono in campionato dal nove gennaio, ma il tecnico Nicola, stimola i suoi: "Da qui alla fine saranno tutte partite importanti, dobbiamo produrre il massimo per ottenere il massimo. Nella sosta abbiamo lavorato in maniera importante, crediamo in quello che facciamo e abbiamo grande entusiasmo e voglia". Anche il Torino non vive un momento positivo (l'ultimo successo in campionato risale alla trasferta con la Sampdoria del 15 gennaio) e Juric prova a stimlare Belotti: "Se gioca come contro l'Inter è un top player, mentre in trasferta è stato spesso inesistente. Voglio da lui nove partite a grandi livelli, poi per il rinnovo di contratto si valuterà a fine campionato".