Serie A, tutte le probabili formazioni della 31ª giornata

Concluso lo stop per le nazionali, torna in campo la Serie A. Ad aprire la 31° giornata sarà la sfida salvezza in programma oggi alle 15 al Picco tra Spezia e Venezia. Nel pomeriggio, alle 18, riflettori puntati sull'Olimpico di Roma, dove la Lazio, alla ricerca del riscatto dopo il ko per 3-0 nel derby, ospita il Sassuolo. Chiude il sabato di calcio la Salernitana, sempre più fanalino di coda del nostro campionato, che all'Arechi ospita il Torino. Il lunch match di giornata è il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, mentre sono due le partite in programma domenica alle 15: il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli (Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Osimhen) e la sfida salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Cagliari. Alla 18 la Roma di José Mourinho, reduce dalla grande prestazione e dal 3-0 nel derby prima della sosta, fa visita alla Sampdoria. La partita più attesa del weekend, però, è quella di domenica sera, quando la Juve ospiterà all'Allianz Stadium i campioni d'Italia in carica dell'Inter. I bianconeri stanno vivendo un ottimo periodo di forma e sono reduci da ben 16 risultati utili consecutivi in campionato. Stessa cosa non si può dire per i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno raccolto appena sette punti nelle ultime sette partite, delapidando così il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione e occupando attualmente il terzo posto (la squadra di Inzaghi deve ancora recuperare il match del Dall'Ara contro il Bologna fissato per il prossimo 27 aprile). A chiudere il 31° turno Verona-Genoa, in programma lunedì alle 18.30, e la capolista Milan che, alle 20.45, ospita al Meazza i rossoblù di Sinisa Mihajlovic (il tecnico serbo non sarà in panchina: ha annunciato il ritorno della malattia).