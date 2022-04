Diretta Spezia-Venezia ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LA SPEZIA - È la partita della stagione per il Venezia oggi al terzultimo posto a quota 22 punti impegnato alle 15 sul campo dello Spezia in occasione del match che aprirà la 31ª giornata di campionato. Paolo Zanetti recupera per la delicata trasferta sia Johnsen che Cuisance (che prima della sosta non erano stati convocati per la sfida contro la Sampdoria, entrambe le squadre sono reduci da un periodo molto complicato: 4 sconfitte consecutive per i lagunari mentre 4 sconfitte ed una vittoria nelle ultime 5 partite per i liguri. Per entrambe le squadre si tratta di un vero e proprio "match della vita": i ragazzi di Thiago Motta (+7 sul Venezia più il 2-1 a favore nella prima sfida stagionale) con un successo si metterebbero in una posizione di maggiore tranquillità mentre il Venezia (che ha una gara da recuperare) è obbligato a vincere per uscire dalla zona calda.