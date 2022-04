Lazio-Sassuolo 2-1: Lazzari e Milinkovic rilanciano Sarri in zona Europa

Una convincente prestazione casalinga (sotto una sorprendente grandinata romana d'aprile ) ha riportato alla vittoria la Lazio dopo la delusione del derby e alla sconfitta il Sassuolo dopo sei risultati positivi. È finita 2-1 all'Olimpico, con le firme di Lazzari nel primo tempo e Milinkovic nel secondo. Traorè ha accorciato le distanze per gli ospiti al 94', quando ormai era troppo tardi. Andando a cercare una sbavatura tra i padroni di casa, manca all'appello il gol più atteso, quello di Ciro Immobile , apparso volitivo ma contratto, con tre errori non da lui registrati nel corso del match. Con questa vittoria la squadra di Sarri si rilancia in zona Europa, arrivando a 52 punti .

La freccia Lazzari colpisce al 17', palo di Frattesi

Neanche un minuto di gioco e Lazzari ha subito la prima chance per segnare: la sua conclusione però non è irresistibile e viene respinta da Consigli. Dalla parte opposta del campo risponde Traorè, che da fuori area manca di pochissimo il bersaglio. Ancora più pericoloso il pallonetto tentato da Scamacca a tu per tu con Strakosha che riesce a smanacciare ed evitare il gol. La partita è veloce e ricca di occasioni, come ci si attendeva. Il risultato si sblocca al 17' grazie a Lazzari che ruba un pallone nella propria metà campo, scatta verso l'area avversaria, salta un difensore e beffa Consigli con un sinistro ben indirizzato sul secondo palo. Dopo il vantaggio la Lazio si scatena: al 21' Immobile libera di tacco Marusic, l'esterno prova il tiro a giro ma Consigli stavolta non si fa sorprendere. Sette minuti dopo è proprio Immobile di testa a fallire un'altra occasione per il raddoppio. Il capitano biancoceleste si dispera anche al 37', dopo aver calciato male dal limite. Al 40' Felipe Anderson si iscrive alla lista dei tiratori, ma Consigli respinge il bolide centrale proprio come fa Strakosha su Kyriakopoulos. Il Sassuolo subisce tanto, ma è vivo e lo dimostra con una doppia occasione: prima il palo di Frattesi, poi la ribattuta tentata da Defrel. Si chiude senza recupero un godibilissimo primo tempo.

Milinkovic raddoppia, traversa di Luis Alberto

Un cambio per Dionisi ad inizio ripresa: Rogerio rileva Kyriakopoulos. Al 49' Immobile commette per la terza volta un errore non da lui, sparando alto al volo da buona posizione. Indovina invece il tocco vincente per il 2-0 Milinkovic, deviando in rete una punizione di Luis Alberto: i padroni di casa esultano, ma poi temono il responso del Var che impiega diversi minuti per confermare la validità dell'azione. Il doppio vantaggio permette alla squadra di Sarri di gestire con più calma il pallone, pensando soprattutto a non farsi trovare scoperti dalle ripartenze avversarie. Al 71' Luis Alberto, nel tentativo di servire Milinkovic sul secondo palo, colpisce direttamente la traversa da calcio d'angolo. Consueta girandola di cambi: dentro Harroui, Toljan, Oddei, Samele, Cataldi, Basic e Akpa-Akpro al posto di Frattesi, Muldur, Defrel, Scamacca, Lucas Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Nel corso del quarto minuto di recupero dei cinque concessi dall'arbitro arriva il gol di Traorè che accorcia le distanze approfittando di una dormita della difesa di casa, ma ormai è troppo tardi. Il triplice fischio sancisce la vittoria di Sarri su Dionisi.

LAZIO-SASSUOLO 2-1: STATISTICHE E TABELLINO