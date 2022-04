Milan-Bologna 0-0: Pioli frena, Napoli e Inter si avvicinano

Il Milan non va oltre lo 0-0 nel posticipo del 31° turno.

A San Siro i rossoneri hanno trovato un Bologna ottimo nel primo tempo, che ha creato diversi problemi grazie ad una perfetta disposizione in campo e a ripartenze veloci. Nella ripresa la squadra di Pioli ha dominato ma è mancata nella stoccata finale. Con questa frenata del Milan la lotta scudetto diventa sempre più avvincente: il Napoli ora è a -1 dai rossoneri in vetta mentre l’Inter è a -4, con una partita da recuperare. Può succedere di tutto.

Il Milan fatica Pioli schiera Messias, Brahim Diaz e Leao dietro a Giroud, Ibra va in panchina. Nel Bologna, guidato in panchina da Tanjga per via dei problemi di salute di Mihajlovic, l’attacco è sulle spalle di Arnautovic e Barrow. Il Bologna ha un ottimo approccio alla partita: è concentrato, concede pochissimo alla velocità e alla fantasia dell’attacco rossonero. E davanti punge: Maignan è chiamato in un paio di occasioni ad allontanare le minacce. I rossoneri non stanno a guardare e sfiorano il gol con Leao, Theo Hernandez e Giroud (grande la risposta di Skorupski). Chi non gira proprio, e infatti viene anche ripreso da Pioli, è Messias, che largo a destra crea poco e sbaglia molto. E infatti verrà sostituito nell’intervallo da Rebic.