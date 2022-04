Casini rivela: "Trasmissione di Milan-Bologna bloccata da tv russa"

MILANO - La televisione russa ha bloccato la trasmissione della partita del campionato di Serie A tra Milan e Bologna. Era già successo per una gara del campionato di Bundesliga. Lo ha rivelato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, nella conferenza stampa dopo l'assemblea odierna: "Le leghe europee stanno discutendo su che linea tenere per le partite da trasmettere in Russia. Quello che è emerso è che non è semplice trovare la scelta migliore, noi, come Bundesliga e Liga, abbiamo deciso di continuare a trasmettere come azione strumentale per promuovere la pace".