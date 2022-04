Probabili formazioni Empoli-Spezia: aggiornamenti

EMPOLI - Qui Empoli: Tonelli out. Castellani nuovamente aperto al 100% e promozione per la curva Nord. Per quattro settori dello stadio il tagliando costa 1 euro per over 60 e under 30. Nello Spezia differenziato per Bourabia. Oggi rifinitura prevista sul campo di Follo, poi, nel pomeriggio partenza per il ritiro pre gara in Toscana.