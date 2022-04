Probabili formazioni Venezia-Udinese: aggiornamenti

VENEZIA- Henry, reduce da squalifica, tornerà a guidare l’attacco del Venezia. Modolo e Caldara in ballottaggio per un posto accanto a Ceccaroni. Infermeria quasi vuota. Nell'Udinese Cioffi recupera sia Perez, sia Delofeu. Rientra anche Pablo Marì. Per la sostituzione di Pereyra c’è Arslan.