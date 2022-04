Serie A, tutte le probabili formazioni della 32ª giornata

Mancano ormai sette giornate alla fine del campionato e il rettangolo verde non ha ancora emesso nessun verdetto ufficiale: dallo scudetto alla zona retrocessione fino ai piazzamenti europei, la lotta è ancora apertissima. Ad aprire la 32ª giornata sarà la sfida salvezza in programma alle 15 tra Empoli e Spezia al Castellani. Alle 18 sarà la volta dell'Inter che, dopo aver conquistato tre punti vitali a Torino contro la Juve, vuola dare l'assalto alle prime della classe e cerca continuità nel match del Meazza contro l'Hellas Verona. In serata scenderanno invece in campo i bianconeri di Massimiliano Allegri che fanno vista a un Cagliari reduce da quattro sconfitte consecutivi. Il lunch match di giornata sarà Genoa-Lazio, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese. Alle 18 la Roma, dopo il ko nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodø/Glimt, sfida la Salernitana, mentre in serata sarà di scena la capolista Milan che, dopo il mezzo passo falso in casa contro il Bologna dello scorso turno, è chiamata a rispondere presente sul campo del Torino. A chiudere il 32° turno del massimo campionato sarà la gara del Dall'Ara tra Bologna e Sampdoria in programma lunedì alle 20.45.