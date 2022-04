Moviola Serie A: perché è stato giusto annullare il gol alla Juve

Cagliari-Juve: Chiffi voto 6 Gli episodi chiave di serata Chiffi non li ha sbagliati. È servito l’intervento del Var Valeri per punire il tocco di braccio di Rabiot, difficilmente visibile in campo, sul tiro di Pellegrini finito in rete al 25’ del primo tempo. «Non ho fatto io il regolamento» ha detto il direttore di gara per spiegare l’episodio ai calciatori della Juventus che si stavano lamentando. E infatti calcisticamente è un assurdo: il giocatore bianconero era girato di spalle con il braccio aderente al corpo (in caso l’avesse toccata un difendente non sarebbe mai stato punibile). Ma il regolamento dice che è un’infrazione «se un calciatore segna nella porta avversaria direttamente con le proprie mani/braccia anche se in modo accidentale». Corretto dunque l’annullamento che è stato automatico, come prevede il protocollo in casi oggettivi.

No rigore Al 12’ del primo tempo c’è un contatto in area tra Dybala e Altare nell’area del Cagliari: l’attaccante juventino riesce a mettersi davanti al difensore, il tocco sulla coscia lo subisce, ma è troppo lieve per giustificare la concessione di un calcio di rigore. Accettabile anche la decisione di lasciar giocare dopo il contrasto di Marin su Dybala che ha dato il la all’azione del gol del Cagliari. Anche se non sempre Chiffi ha usato lo stesso metro di questo episodio. Al 29’ pt manca un cartellino giallo a Marin: l’intervento su Danilo è imprudente. VAR: Valeri 6,5 In punta di regole, vede bene sul gol annullato.

Inter- Verona: Marinelli voto 6, 5 Serata tranquilla a San Siro per Marinelli: partita scorrevole in cui la linea di gestione è quella dell’arbitraggio all’inglese, con sole due ammonizioni nel finale e una condonata a Cancellieri. L’Inter ha due gialli a referto: quello per Dumfries che entra col piede a martello su Caprari, mentre nel finale Brozovic paga lo sgambetto su Simeone. Curiosità: a un certo punto del secondo tempo Simone Inzaghi si sbraccia richiamando l’attenzione del quarto uomo per un cambio imminente, quando però il pallone non è ancora uscito dal campo. Tutto regolare sui due gol dell’Inter. Sufficienza piena quindi per Marinelli (nessuna chiamata Var, dove c’è Aureliano) che aveva diretto a San Siro non più tardi di sei giorni anche Milan-Bologna.