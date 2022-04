Diretta Lazio-Torino ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - La Lazio a caccia di altri punti per l’Europa. Serve continuità in questo finale di stagione: contro il Toro cercherà il terzo successo di fila dopo le vittorie su Sassuolo e Genoa, non si verifica dall’aprile 2021 (la striscia fu di cinque successi). Partita non semplice, ma un dato incoraggia i biancocelesti: hanno segnato almeno una rete in 15 delle ultime 16 gare giocate contro il Torino (31 reti totali, 1,9 di media a partita), sono rimasti a secco il 18 maggio di un anno fa (0-0). I granata invece, guardano avanti oltre i punti. Parola di Juric: “Vorrei che il Toro giocasse bene e crescesse ancora perché ci sono dettagli che possono essere migliorati. Non sono ossessionato, non cambia la vita arrivare a 50 punti o a 47”.