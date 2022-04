Salernitana, vittoria per la speranza. Udinese show, Empoli ko

ROMA - Dopo la bruciante sconfitta con la Roma, la Salernitana fa il colpo a Genova, battendo 2-1 la Sampdoria nella 33ª giornata di Serie A. I granata di Nicola ritrovano un successo che mancava da 11 gare e tornano a sperare in una salvezza non facile (ma hanno due partite da recuperare). Continua invece la lunga crisi dell'Empoli, battuto dall'Udinese di Cioffi per 4-1 in terra friulana: i toscani non vincono addirittura dal 12 dicembre scorso (1-0 esterno sul Napoli) e, da allora, hanno collezionato 8 pareggi e 8 sconfitte in campionato. Solo l'ampio vantaggio sulla terzultima (12 punti) può far sorridere il tecnico empolese Andreazzoli, che non riesce più a trovare il bandolo della matassa.

Salernitana corsara con la Sampdoria Nella gara del Luigi Ferraris la Sampdoria, priva di Giovinco e Gabbiadini, si affida all'esperto tandem offensivo formato da Quagliarella e Caputo. La Salernitana, senza Mousset e Ruggeri, recupera Coulibaly, che sembrava non al meglio, oltre a Fazio e Bonazzoli, reduci da squalifica. In panchina c'è anche l'ex romanista Perotti. La partenza degli ospiti è a razzo: al 4' Fazio batte Audero di testa su azione di calcio d'angolo. Il difensore argentino ritrova così il gol dopo quasi un anno. Trascorrono due minuti e la Salernitana raddoppia: Djuric serve Ederson, che si fa 40 metri palla al piede e infila il portiere della Samp sotto le gambe. I blucerchiati ci mettono un po' a riordinare le idee e rischiano anche di subire il tris. La gara si riapre al 32' quando Caputo approfitta di un rimpallo favorevole per castigare in diagonale Sepe, che si fa passare il pallone sotto al corpo. Per l'attaccante della Sampdoria, salito a 10 gol in campionato, è la quarta stagione consecutiva in doppia cifra. al 70' la Salernitana perde il portiere Sepe, fermato da un problema muscolare: al suo posto entra lo sloveno Belec, peraltro ex sampdoriano. Il forcing blucerchiato non porta gol: la Salernitana vince 2-1 e torna a sognare la salvezza. Terzo ko consecutivo per la Sampdoria di Giampaolo. Sampdoria-Salernitana 1-2, tabellino e statistiche